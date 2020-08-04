Soluk ve mat saçlara elveda! Mayonez, elma sirkesi ve çay maskesi ile...

Solmuş ve mat saçlar genellikle, çok fazla ısının ve yaz mevsiminin bir getirisidir. Ancak sağlıklı saçlara kavuşmanız için büyük bir masrafa gerek yok. Saçınızın ihtiyacı olan nemi maskelerle karşılayabilirsiniz. Maskeler genelde saçın yumuşamasına ve beslenmesine yardımcı olur. Haftada bir ya da iki defa kullandığınız maske, saçınızın sağlıklı olmasına sebep olacaktır. Bazı bakım salonları, size böyle sonuçlar veren pahalı saç bakım ürünleri sunabilir ancak doğalı ve ucuzu varken bunu tercih etmenizin bir anlamı yok. Aşırı yıpranmış saçlar için, evinizde bulunan malzemelerle saçlarınızı onarabilir ve onlar için parlak ve canlı bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte soluk ve mat saçlar için doğal tarifler!

ZEYTİNYAĞI VE YUMURTA MASKESİ

Şüphesiz ki saça en iyi gelen malzemelerin başında yumurta ve zeytinyağı gelir. Saçınızı dipten uca besler ve parlaklık verir. İçinde bulundurduğu proteinden dolayı saçlarınızın ipeksi ve yumuşacık olmasını sağlar. Zeytinyağının ise iyi bir nemlendirici ve yumuşatıcı özelliği vardır. Tarif için öncelikle, bir kaba bir adet yumurta kırın. İçerisine iki yemek kaşı zeytinyağı ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız tarifi saçınıza sürün ve 1 saat bekleyin. Sonrasında saçınızı iyice durulayın.