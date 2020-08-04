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Soluk ve mat saçlara elveda! Mayonez, elma sirkesi ve çay maskesi ile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kısa saçlar kadar uzun saçların da ayrı bir cazibesi vardır. Ama saçlar en ufak bir bakımsızlıkta solar ve parlaklıklarını kaybederler. Bu yüzden birçok kadın saçlarının sağlıklı olabilmesi için birçok yol arar. Satın alacağınız bazı saç bakım ürünleri de servete mal olabilir. Neyse ki mutfağınızda hali hazırda bulunan malzemelerle soluk ve mat saçlarınızı canlandıracak doğal tarifler mevcut.

Soluk ve mat saçlara elveda! Mayonez, elma sirkesi ve çay maskesi ile...

Solmuş ve mat saçlar genellikle, çok fazla ısının ve yaz mevsiminin bir getirisidir. Ancak sağlıklı saçlara kavuşmanız için büyük bir masrafa gerek yok. Saçınızın ihtiyacı olan nemi maskelerle karşılayabilirsiniz. Maskeler genelde saçın yumuşamasına ve beslenmesine yardımcı olur. Haftada bir ya da iki defa kullandığınız maske, saçınızın sağlıklı olmasına sebep olacaktır. Bazı bakım salonları, size böyle sonuçlar veren pahalı saç bakım ürünleri sunabilir ancak doğalı ve ucuzu varken bunu tercih etmenizin bir anlamı yok. Aşırı yıpranmış saçlar için, evinizde bulunan malzemelerle saçlarınızı onarabilir ve onlar için parlak ve canlı bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte soluk ve mat saçlar için doğal tarifler!

ZEYTİNYAĞI VE YUMURTA MASKESİ

Şüphesiz ki saça en iyi gelen malzemelerin başında yumurta ve zeytinyağı gelir. Saçınızı dipten uca besler ve parlaklık verir. İçinde bulundurduğu proteinden dolayı saçlarınızın ipeksi ve yumuşacık olmasını sağlar. Zeytinyağının ise iyi bir nemlendirici ve yumuşatıcı özelliği vardır. Tarif için öncelikle, bir kaba bir adet yumurta kırın. İçerisine iki yemek kaşı zeytinyağı ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız tarifi saçınıza sürün ve 1 saat bekleyin. Sonrasında saçınızı iyice durulayın.

ÇAY MASKESİ

Solmuş saçınızın rengini ortaya çıkarması ve parlaklık vermesi açısından güzel bir tariftir. Saçlarınızı duruladıktan sonra taze demlenmiş çay ile bekleyin. Bir süre bekledikten sonra iyice yıkayın. Saçlarınız sarı ise papatya çayı tercih etmenizi öneririz.

MAYONEZ MASKESİ

İlginç gelebilir ama mayonez, saçları nemlendirme konusunda çok büyük bir etkiye sahiptir. Bir çay bardağı kadar mayonezi, 1 adet yumurtayı ve isteğinize göre 1 çay kaşığı hint yağını bir kapta karıştırıp tarifi saçınıza sürün. Bir bone ile saçlarınızı sarın ve 20 dakika bekleyin. Sonrasında saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

BİRA MASKESİ

Aloe veranın iyileştirici gücünden haberiniz vardır. Ancak biranın saçı beslemek ve parlaklık kazandırmak konusundaki etkisinden habersiz olabilirsiniz. Basit bir tariftir ve haftada 3 kez kullanmanız yeterli olacaktır. Öncelikle, bir bardak birayı ve aloe vera özünü iyice karıştırın. Sonrasında bir çorba kaşığı zeytinyağı ekleyerek malzemeleri karıştırın. Bu tarifi saça masaj yaparak uygulayın. 15 dakika sonra ılık suyla yıkayabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ MASKESİ

Yarım bardak elma sirkesine yarım bardak su ekleyin. Sprey şişesine koyduğunuz tarifi saçınıza sıkın ve 15 dakika sonra ılık su ile yıkayın.

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