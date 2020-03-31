Solunum hastaları koronavirüsten korunmak için ne yapmalı?

Çin’de başlayarak kısa bir zaman diliminde dünya çapına yayılan ve pandemi haline gelen koronavirüs, yüksek bulaşıcılığı ile özellikle ileri yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan bireyler için tehdit oluşturuyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Ergi Hysi, solunum hastalarının koronavirüsten korunma yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Virüsün tehlikesine dikkat çeken Dr. Ergi Hysi, ’’Virüsten korunmak, virüsün yayılımını azaltmak ve taşıyıcılığı önlemek için bu dönemde tüm bireylere önemli sorumluluklar düşmekle birlikte kronik hastalıkları bulunan kişiler ve bu bireylerle aynı ortamda yaşayan aile bireylerinin çok daha dikkatli olması gerekir. Özellikle solunum yollarını tutması ve nefes darlığına neden olmasından dolayı virüs, solunum yolu hastalıkları bulunan bireylerde çok daha ağır seyrederek ölüme kadar varabilmektedir’’ dedi.

RİSK GRUBU HASTALAR

Risk grubu hastalara değinen Dr. Hysi, ’’Solunum yollarını etkileyen koronavirüs, solunum hastaları için ciddi bir tehdit oluşturur. Bu nedenle solunum yolu hastalıkları bulunan bireyler salgın sürecinde virüsle karşı karşıya kalma ihtimallerini sıfıra indirmeye çalışmalıdır. Bahsedilen solunum yolu hastalıklarından bazıları şunlardır: Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğer kanseri, solunumsal alerjiler, tüberküloz, kronik solunum yolu enfeksiyonları (bronşit, bronşiyolit, sinüzit gibi), zatürre, verem ve tüberküloz’’ şeklinde konuştu.