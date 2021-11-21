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Solunum yolu enfeksiyonunun bir nedeni de çinko eksikliği

21.11.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akut solunum yolu enfeksiyonu nedenleri arasında çinko eksikliğinin de yer aldığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Sivritepe, “Bazı bilim insanları, üç aydan fazla rutin çinko takviyesinin solunum yolu enfeksiyonlarının süresini azaltmada olumlu bir etkisinin olduğunu doğrulamıştır. Ek olarak çinko takviyesinin, öksürük, tıkanıklık ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını ortadan kaldırmaya ve hastalık süresini kısaltmaya yardımcı olabileceği belirtilmektedir” dedi.

Solunum yolu enfeksiyonunun bir nedeni de çinko eksikliği

Çinko takviyelerinin faydalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Sivritepe, yetersiz veya yanlış beslenme durumunda ya da emilim bozukluklarında çinko eksikliğinin sıklıkla görülebildiğini belirterek, “Çinko, bağırsak hücrelerini, kemik büyümesini ve bağışıklık fonksiyonunu korumak için gerekli olan temel bir eser elementtir. Et, balık ve süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı ürünler çinko içeriği yüksek gıdalardır. Çinko, bağışıklık, iltihaplanma, doku yaralanması, kan basıncı ve dokuların oksijen eksikliğine verdiği tepkilerde kilit bir role sahiptir. Şiddetli çinko eksikliğinde bağışıklık sistemi fonksiyonlarında azalma, cilt bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve kilo kaybı görülebilir. Çinko eksikliği olan bireylerde, akut solunum yolu enfeksiyonu gibi enfeksiyonların daha sık görüldüğü yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Bununla birlikte bazı klinik çalışmalarda çinko takviyesinin bronşit ve zatürre vakalarında atak sayısını ve hastalığın şiddetini azaltabileceği öne sürülmüştür” dedi.

"ÖKSÜRÜK, TIKANIKLIK VE BOĞAZ AĞRISINI HAFİFLETEBİLİR"

Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe, bilinçsiz takviye kullanımının zararlı olabileceğine dikkati çekerek, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Çinkonun, solunum yolu enfeksiyonlarında solunum hücrelerinin bütünlüğünü koruyarak ve bağışıklık fonksiyonlarını düzenleyerek iyileşmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. Ek olarak çinko takviyesinin, öksürük, tıkanıklık ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını ortadan kaldırmaya ve hastalık süresini kısaltmaya yardımcı olabileceği belirtilmektedir. Bazı bilim insanları, üç aydan fazla rutin çinko takviyesinin solunum yolu enfeksiyonlarının süresini azaltmada olumlu bir etkisinin olduğunu doğrulamıştır. Her yıl solunum yolu enfeksiyonlarından ölen insanların sayısı göz önüne alındığında bu etkinin çok değerli olduğu aşikârdır. Güney Asya’da yapılan bir çalışmada çocuklarda çinko takviyesinin en yararlı etkisinin görülebilmesi için haftada en az 70 mg çinko verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Haftalık alınması önerilen çinko dozu 15-140 mg arasında değişmektedir. Uzun süreli yüksek dozlarda çinko takviyesinin bakır ve demir gibi diğer besinlerin emilimini azaltabileceği unutulmamalıdır.”

İHA

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