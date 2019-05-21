Soma'da 3.7 büyüklüğünde deprem

MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Soma ilçesi Darkale köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.35'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Darkale köyü, büyüklüğünü ise 3.8 olarak açıkladı.

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