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Somali’de 10 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:15 | Son Güncelleme

Somali’de 10 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

ADDİS ABABA (AA) - Somali ordusu, ülkenin güneyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab’ın 10 üyesini etkisiz hale getirdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, örgütün Aşağı Şebel bölgesinin merkezi Merka’da saldırı hazırlığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen Somali ordusu, 10 Eş-Şebab üyesini öldürdü.

Operasyonda bazı örgüt üyeleri canlı yakalanırken, örgüte ait çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri’nin de aralarında üst düzey isimlerin ilerleyen günlerde bölgeyi ziyaret edeceği belirtiliyor.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Eş Şebab Somali

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