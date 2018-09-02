Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentin merkezindeki Holodağ bölgesinde park halindeki bomba yüklü araç infilak etti.

Olayda iki kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu belirtilirken, patlama alanında da büyük hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

