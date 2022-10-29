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Somali’de Eğitim Bakanlığı’na bombalı saldırı

29.10.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Eğitim Bakanlığına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Eğitim Bakanlığına iki bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Bakanlığın duvarlarında hasar meydana gelirken, bazı binaların da camları kırıldı. Bölgeye polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ve çevredekilerin saldırıda yaralananlara yardım etmek için olay yerinde toplandığı sırada ikinci saldırı gerçekleştirildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü. Ulusal Polis Sözcüsü Sadiq Dodishe devlet dairelerinin yakınındaki işlek bir kavşakta meydana gelen iki saldırının ardından “çok sayıda sivil kayıp” olduğunu açıkladı.

Polis memuru İbrahim Mohamed de bomba yüklü bir aracın bakanlık yerleşkesine sürüldüğünü ve ardından silah sesi geldiğini söyleyerek, "Birkaç dakika içinde aynı bölgede bir patlama daha meydana geldi” dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, her iki patlamada da can kaybı olup olmadığı, kaç kişinin yaralandığını henüz bilinmiyor.

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