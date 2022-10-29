Somali’de Eğitim Bakanlığı’na bombalı saldırı

Bakanlığın duvarlarında hasar meydana gelirken, bazı binaların da camları kırıldı. Bölgeye polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ve çevredekilerin saldırıda yaralananlara yardım etmek için olay yerinde toplandığı sırada ikinci saldırı gerçekleştirildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü. Ulusal Polis Sözcüsü Sadiq Dodishe devlet dairelerinin yakınındaki işlek bir kavşakta meydana gelen iki saldırının ardından “çok sayıda sivil kayıp” olduğunu açıkladı.

Polis memuru İbrahim Mohamed de bomba yüklü bir aracın bakanlık yerleşkesine sürüldüğünü ve ardından silah sesi geldiğini söyleyerek, "Birkaç dakika içinde aynı bölgede bir patlama daha meydana geldi” dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, her iki patlamada da can kaybı olup olmadığı, kaç kişinin yaralandığını henüz bilinmiyor.

