Somali’de Puntland eyaletinin yeni başkanı Said Abdullahi Dani

Somali Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Putland eyaletinde gerçekleştirilen başkan seçiminin galibinin Said Abdullahi Dani olduğu bildirildi.

Somali’nin Putland eyaletinde bugün Eyalet Başkan Seçimi yapıldı. 5 senede bir yapılan seçimde 21 eyalet başkanı ve 11 başkan yardımcısı olmak üzere 32 aday yarıştı. Puntland eyaletinin 66 milletvekilinin katıldığı oylamada Eski Federal Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Said Abdullahi Dani, Puntland eyaletinin yeni başkanı seçildi. Başkan Dani 35 oyla başkanlık koltuğunu kazanırken 2. turda rakibi olan General Asad Osman Abdullahi de 31 oy aldı.

Eski Eyalet Başkanı Abdiweli Ali Gaas, Dani’yi başarısından dolayı kutladı. Bölgesel yönetim tüzüğü uyarınca derhal yemin eden Dani yaptığı açıklamada eyaleti Gaas’ın bıraktığı yerden daha ileriye götüreceğine söz verdi.



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