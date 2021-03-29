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Somalili kadına şiddet uygulayan şüphelinin kimliği tespit edildi

29.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiören’de bir kişinin Somalili kadına şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Ankara polisi şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören’de Somalili bir kadına şiddet uygulayan şüphelinin kimliğini tespit etti.Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da "Somalili yaşlı kadına uzanan ellerin kırılsın senin.

Ankara Keçiören’de bir kişinin Somalili kadına şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Ankara polisi şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören’de Somalili bir kadına şiddet uygulayan şüphelinin kimliğini tespit etti.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da "Somalili yaşlı kadına uzanan ellerin kırılsın senin. Güvenlik birimlerimiz bunun hesabını acilen sormalı" şeklindeki paylaşım üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada, paylaşılan görüntülerdeki Somali uyruklu Fosiya Ahmed Sheikh Abdi’nin (39) komşusu tarafından darp edildiği tespit edildi.
Görüntülerde, Somalili kadını bir taraftan darp ederken diğer taraftan da “Gidin buradan Somali’ye, istemiyorum sizi" şeklinde bağıran kişinin ise Kamil Akel (25) olduğu belirlendi.
"Kasten yaralama, nefret ve ayrımcılık" suçlarından aranan firari şüphelinin "tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükunu bozma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından da 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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