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Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlama

12.02.2021 20:58 | Son Güncelleme:
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Somali’de bir lokanta yakınlarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi.Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir lokanta yakınlarında saat 19.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Somali’de bir lokanta yakınlarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir lokanta yakınlarında saat 19.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Bakaro çarşısında bulunan lokantanın yakınlarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu gerçekleşen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada şu ana kadar ölü veya yaralı bildirilmezken, polisin olaya ilişkin incelemeleri devam ediyor.

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