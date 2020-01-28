Sömestr tatilinin en "tatlı" merkezi

Çikolata Müzesi'nin en çok ilgi gören salonlarından olan Türk Büyükleri Salonu'nda, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ve Osman Gazi gibi birçok ismin çikolatadan büstleri sergileniyor.

Müzenin Sanatçılar Salonu'nda ise aralarında Pablo Picasso'nun da bulunduğu yabancı ressamların eserleri ve Osman Hamdi Bey'in meşhur tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi gibi Türk ressamların elinden çıkmış resimler bulunuyor.

İstanbul Salonu'nda; Galata Kulesi'nden Sultan Ahmet Camisi'ne, Kız Kulesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kentin sembolü haline gelmiş birçok tarihi yapıt yer alırken, Medeniyetler Salonu'nda Hitit, Antik Yunan, Bizans ve Osmanlı'yı sembolize eden tablolarla geçmişe yolculuk yapmak mümkün.

Çikolata Müzesi, bir çikolata firması tarafından 2014 yılında, 5 bin metrekarelik bir alanda kuruldu.

Firmanın üretim müdürü Bülent Baki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin özellikle yarı yıl tatillerinde büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Anaokulundan üniversiteye her yaştan öğrencinin Çikolata Müzesi’ni ziyaret ettiğini dile getiren Baki, müzenin kendi alanında dünyanın "en büyüğü" olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Baki, "Bilinen en eski medeniyet olan Göbeklitepe, Hitit, Asur, Antik Yunan, Mısır, Rus, Amerikan, Hint gibi medeniyetler burada çikolatadan hem rölyef ile hem de heykellerle tanıtılıyor. Yani burayı gezerken aslında hem dünya tarihini hem de kendi tarihinizi görüyorsunuz." diye konuştu.

Müzede Türk ve dünya tarihinde iz bırakan önemli kişilerin heykellerinin de bulunduğunu ifade eden Baki, sözlerine şöyle devam etti:

"Müzede Mevlana bölümümüz var ki bence bu bölüm çok önemli. Dünyanın tanıdığı çok özel bir insan Mevlana Celaleddin-i Rumi. İnsanlar burada Selçuklu dönemini görüyorlar. Onun haricinde çikolatanın yapıldığı yerler, İnka Medeniyeti, Maya medeniyeti müzemizde mevcut. Osmanlı dönemi padişahları Fatih Sultan Mehmet'ten Kanuni Sultan Süleyman'a kadar önemli şahsiyetlerin çikolatadan heykelleri de müzede var. Ayrıca Barbaros Hayrettin, Mimar Sinan, Yunus Emre gibi önemli Türk büyüklerini de bu müzede görmek mümkün.”