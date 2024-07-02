Son 1 haftada toplam 100 operasyon! Bakan Yerlikaya: 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya KALKAN-25 operasyonlarının ayrıntılarını sosyal medyadan paylaştı.

Yerlikaya paylaşımında "Son 1 haftadır süren ’KALKAN-25’ operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam;100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 42’si tutuklandı. 21’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı." açıklamasında bulundu.

Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadelemizi 7/24 Kararlılıkla Sürdürüyoruz❗️



Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz.



Milli menfaatlerimiz doğrultusunda;

❗️Kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz… pic.twitter.com/HueRfJZbxb — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





