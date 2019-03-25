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"Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranına ulaştık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranına ulaştık. 2018'de iş gücü piyasasına yeni 631 bin kişi katıldı. Bunun yüzde 87'sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92"

DENİZLİ (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranına ulaşıldığını belirterek, "2018'de iş gücü piyasasına yeni 631 bin kişi katıldı. Bunun yüzde 87'sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92." dedi.

Bakan Selçuk, Denizli ticaret ve sanayi odaları ile Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.

Bakanlık olarak çeşitli illerde toplantılar düzenlediklerini, son 3 ayda 22 ili ziyaret ettiklerini, taş üstüne bir taş daha koymanın çabası içerisinde olduklarını dile getiren Selçuk, sosyal yardım ve hizmetlerle vatandaşların her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Denizlili iş insanı ve girişimcilerinin çalışkan ve başarılı olduğunu dile getiren Selçuk, kentin 2002'de 680 milyon dolar olan ihracatının geçen yıl 3,1 milyar dolara yükseldiğini, aktif sigortalı sayısının da 225 binden 305 bine çıktığını, kentin uluslararası ticarette gerçekleştirdiği atılımlarla ekonomide, sürdürülebilir kalkınmada Türkiye'de örnek şehirlerden biri olduğunu kaydetti.

- "Maruz kaldığımız iç ve dış şoku atlattık"

Selçuk, şehirlerin oluşturduğu dinamizm sayesinde ekonominin 17 yıldır başarılı bir büyüme grafiği çizdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"2002 yılından bu yana yıllık ortalama yüzde 5,6 oranında bir büyüme oranına ulaştık. Bu süreçte, yeni pazarlara açıldık, katma değerli ürün sayımızı artırdık. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımızı 2018 yılında yaklaşık 170 milyar dolar seviyesine yükselttik. 2002 yılında 727 bin olan iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Bu 17 yılda, maruz kaldığımız birçok iç ve dış şoku hamdolsun başarıyla atlattık. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her türlü antidemokratik girişimlere geçit vermedi. Her teşebbüsün ardından yeni sıçramalarla güçlenerek yolumuza devam ettik."

Bakan Selçuk, Türkiye'nin bugün hem siyasette hem ekonomide küresel düzeyde oyun kurucu bir ülke olduğunu, büyük küresel hedeflere ulaşmak için uygulamaya koyulan reform ve teşviklerle iş dünyasına katkıda bulunarak, iş insanlarının finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını söyledi.

Değer üreten, yerli ve milli üretimde atılım yapan bir Türkiye için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Selçuk, "Hayata geçirdiğimiz reformların sonucunun uluslararası göstergelere de yansıdığını görüyoruz. Dünya Bankasının her yıl yayımladığı bir İş Yapma Kolaylığı endeksi var. Bu endekse göre, 2018 yılında dünyada iş yapma kolaylığında 190 ülkede 43. sıraya kadar yükseldik. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer, son 15 senenin rekorudur. " değerlendirmesinde bulundu.

- 8,5 milyon kişiye ilave istihdam

Zehra Zümrüt Selçuk, atılan adımlar sayesinde gerçekleşen ekonomik büyümenin beraberinde iş gücü piyasasını da büyüttüğünü aktararak, "Ülkemiz yaklaşık 8,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. 2002'de İŞKUR'un tüm Türkiye'de işe yerleştirdiği kişi sayısı 24 bin idi. Bugün sadece Denizli'de 2018 yılında 20 bin vatandaşımızı işe yerleştirdik. Türkiye çapında bu rakam 1 milyon 250 bine ulaştı. Geçen seneyle bu yılın ilk üç ayını kıyasladığımızda da işe yerleştirme oranlarında yüzde 10-13 bandında iyileşme görmekteyiz." diye konuştu.

- "Kadın istihdamını artırmak için çalışacağız"

Denizli'nin istihdam hedefini 30 binden 50 bine çıkarmasını isteyen Bakan Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"2018 yılı iş gücü göstergeleri açıklandı. İş gücündeki ve istihdamdaki artışın da devam ettiğini görüyoruz. Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranına ulaştık. 2018'de iş gücü piyasasına yeni 631 bin kişi katıldı. Bunun yüzde 87'sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92 oldu. Kadın istihdamını daha arttırmak için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Mikrokrediyi çok önemsiyoruz. İşsizlik oranımız yüzde 11 olarak gerçekleşti. Biliyorsunuz yeni ekonomi programımızda 2018 yılı için işsizlik oranı tahminimiz yüzde 11,3'dü. Dolayısıyla da tahminimizin altında gerçekleşti. İstihdam seferberliği kapsamında da yeni ve ilave istihdamlar sağlayarak bu rakamları daha da aşağı çekeceğiz."

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aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Istihdam iş gücü Zehra Zümrüt Selçuk

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