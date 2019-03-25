"Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranına ulaştık"

DENİZLİ (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranına ulaşıldığını belirterek, "2018'de iş gücü piyasasına yeni 631 bin kişi katıldı. Bunun yüzde 87'sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92." dedi.

Bakan Selçuk, Denizli ticaret ve sanayi odaları ile Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.

Bakanlık olarak çeşitli illerde toplantılar düzenlediklerini, son 3 ayda 22 ili ziyaret ettiklerini, taş üstüne bir taş daha koymanın çabası içerisinde olduklarını dile getiren Selçuk, sosyal yardım ve hizmetlerle vatandaşların her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Denizlili iş insanı ve girişimcilerinin çalışkan ve başarılı olduğunu dile getiren Selçuk, kentin 2002'de 680 milyon dolar olan ihracatının geçen yıl 3,1 milyar dolara yükseldiğini, aktif sigortalı sayısının da 225 binden 305 bine çıktığını, kentin uluslararası ticarette gerçekleştirdiği atılımlarla ekonomide, sürdürülebilir kalkınmada Türkiye'de örnek şehirlerden biri olduğunu kaydetti.