Son 22 yılın en popüler telefonu iPhone değil! O veriler, tahminleri boşa çıkardı

Akıllı telefonlar sanki 50 yıldır hayatımızdaymış gibi hissettirseler de durum pek de öyle değil. Ancak cep telefonları çok daha uzun yıllardır hayatımızda. Peki milenyumdan bu yana, yani 2000 yılından bu yana süren 22 yıllık dönemdeki en popüler telefonun hangisi olduğunu biliyor musunuz? Eğer tahmininiz iPhone ise şimdiden yanıldığınızı söyleyebiliriz.

İŞTE SON 22 YILIN EN POPÜLER TELEFONLARI

The Sun'ın haberine göre; Apple'ın telefonu iPhone, 2007'den bu yana başarı göstermesine rağmen, ilk sırayı alamadı. 2014'te çıkan iPhone 6 ve 6 Plus ailesi 222,40 milyon adet satıldı ve Apple'ın en başarılı akıllı telefonu oldu. Ama bu Apple'ı milenyum sonrasında iki numaraya koydu.

Bir numara ise Nokia 1100 olarak açıklandı. Snake (yılan oyunu) ve dahili bir el feneri ile gelen cihazdan, 2003 ile 2009 yılları arasında 250 milyon adet satıldı.

Üçüncü sırada ise başka bir Nokia modeli yer aldı. Efsanevi model Nokia 3310, 2004'ten beri 136 milyon kişi tarafından kullanıldı.

Bu arada Motorola Razr V3, 130 milyon adet satıldı.

Apple, 2013'te çıkan iPhone 5C / 5S ile (76,6 milyon adet) ilk beşi tamamladı.

Diğer iPhone modelleri ve Samsung'un bazı Galaxy cihazları da ilk ona girmeyi başardı.

