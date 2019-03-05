"Son 5-6 yılda 7 farklı motor geliştirdik"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Son 5-6 yılda 7 tane değişik motoru Türkiye'de TEI'de geliştirdik. Bunlardan 3'ü dizel, 2'si benzinli, 2'si de jet yakıtlı motorlar. Bu motorların 4'ü seri imalata girdi." dedi.

Akşit, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde TEI katkılarıyla kurulan "Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı" açılışı için geldiği kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, bundan 15-20 yıl önce de firmaların insan kaynağı olduğunu ancak teknolojik eksiklikler nedeniyle insan potansiyelini problemlerin çözümünü bulacak şekilde yönlendirecek altyapılarının bulunmadığını anlattı.

Eskiden uzun soluklu teknolojik projeler olmadığını ifade eden Akşit, son 15 yılda devletin uzun soluklu projelere milyarlarca dolar yatırım yaptığını kaydetti.

Akşit, kendilerinin de devletin desteği ve teknolojik imkanlar sayesinde problemleri çözerek ürünlere dönüştürmeye başladıklarını dile getirerek, "TEI olarak motorları geliştiriyoruz. Benzer şekilde TUSAŞ da Atak helikopterini ve Anka'yı yapıyor. Bunlar hep, nitelikli insan gücünün önüne, onu mesleki olarak zorlayacak ve mesleğinde ilerlemesini sağlayacak zor problemler gelmesi ve bunların çözülmesi sonucu ortaya çıkan platformlardır." diye konuştu.