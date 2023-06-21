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Son 6 ayın verileri yayımlandı: 70 ton kaçak midye ele geçirildi, 1 milyon liradan fazla para cezası kesildi!

21.06.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve civarında son 6 ayda yapılan su ürünleri denetiminin raporları paylaşıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde son 6 ayda 70 ton kaçak midye ele geçirildi. Öte yandan kaçak midye avlayan şahıslara 1 milyon lirayı geçen para cezası uygulandı.

Son 6 ayın verileri yayımlandı: 70 ton kaçak midye ele geçirildi, 1 milyon liradan fazla para cezası kesildi!

İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi'nde son 6 ayda yapılan su ürünleri denetiminde 70 ton kaçak avlanan kara kıllı midye ele geçirildi. Denetimlerde 21 tekneye el konulurken 1 milyon TL'yi aşkın idari para cezası kesildi.

Kaçak kara kıllı midye avcılığı olmak üzere yasadışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

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Marmara Denizi’nde yapılan denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimde usulsüz bir avlanmaya rastlanmadı.

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6 AYDA 70 TONU AŞKIN KAÇAK AVLANAN KARA KILLI MİDYEYE EL KONULDU

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde Ocak ayından itibaren yapılan kaçak midye avcılığına yönelik denetimlerde yaklaşık 70 tonu aşkın kaçak avlanan kara kıllı midyeye el konuldu.

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1 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA CEZASI KESİLDİ

El konulan midyeler canlılığını koruduğundan doğal ortamlarına iadeleri yapıldı. Ayrıca, kaçak kara kıllı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 21 tekneye el konuldu. Yapılan bu denetimlerde 1 milyon TL’yi aşkın idari para cezası uygulandı. (İHA)

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