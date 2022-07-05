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  4. Son anda çakılmış! ABD savaş gemisine iniş yaptığı sırada düşen askeri uçağın görüntüleri ortaya çıktı

Son anda çakılmış! ABD savaş gemisine iniş yaptığı sırada düşen askeri uçağın görüntüleri ortaya çıktı

05.07.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Queensland eyaleti açıklarında 2017’de askeri uçağın savaş gemisine iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, iniş sırasında motorunun güverteye çarptığı uçağın, gemiye düştüğü görülüyor.

Avustralya’nın Queensland eyaleti açıklarında 5 Ağustos 2017'de ABD Donanması'na ait USS Green Bay adlı amfibik çıkarma gemisine iniş yaptığı sırada düşen Tiltrotor MV-22 Osprey’in kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

PERSONEL BÜYÜK PANİK YAŞADI

Üç ABD askerinin hayatını kaybettiği kazaya ait görüntülerde, uçağın gemiye iniş yaptığı sırada sol motorunun güverteye çarptığı ve iniş bölgesinde bulunan personelin panikle kaçtığı görüldü.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma dahilinde 21 Mayıs 2018’de yayınlanan raporda, uçağın çok fazla aşağıya doğru akıma maruz kalması ve havada asılı kalacak itiş gücüne sahip olmaması nedeniyle düştüğünün belirlendiği ifade edilmiş, uçağın çok fazla ağırlık taşıyor olabileceğine dikkat çekilmişti.

GEÇTİĞİMİZ AY DA KAZA YAŞANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz ay ABD’nin California eyaletinde bir MV-22 Osprey düşmüş, kazada 5 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz mart ayında ise Norveç'te bir MV-22 Osprey düşmüş ve 4 kişi ölmüştü. (İHA)

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