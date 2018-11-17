HABER

Son anket yayınlandı! Partilerin oranları şaşırttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

Mart 2019 yerel seçimi için anket şirketleri çalışmalarını sıklaştırdı. Yapılan son ankette, seçmenlerin önce parti liderine ardından başkana göre oy verdiği sonucu çıktı. Ankette seçmene dikkat çeken sorular da yöneltildi.

Son anket yayınlandı! Partilerin oranları şaşırttı

Areda Danışmanlık Şirketi’nin 30 büyükşehirde 30 yaş üzeri 2 bin 500’e yakın vatandaşla ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, araştırmada seçmenlere yöneltilen “Kime oy vereceğinize karar verdiniz mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 51,4 gibi büyük bir çoğunluğu ‘evet’ yanıtını verdi.

'BAŞKAN ADAYINA GÖRE OY VERİRİM' DİYENLERİN ORANI

Başkan adayının ismine göre karar vereceklerin oranı yüzde 25 olurken, ‘Seçime 1 ay kala kararım netleşir’ diyenler yüzde 12,6’da kaldı.

Adayların vaatlerini bekleyecek seçmenlerin oranı yüzde 8,2 olurken, kararını sandık başında vereceğini söyleyenler ise yüzde 2,8’le son sırada yer aldı.

PARTİLERE GÖRE SEÇMEN EĞİLİMLERİ

Aynı sorunun yanıtları partiler bazında ele alındığında ise AK Parti’nin açık ara önde olduğu görülüyor. Ankete katılanların yüzde 57,9’u AK Parti’ye oy vermekte kararlı olduğunu belirtti. MHP’ye oy verme konusunda kararlarını verdiklerini bildiren yüzde 40 olarak belirlenirken, bu oran CHP’de yüzde 41,3, İYİ Parti’de ise yüzde 39,8 olarak öne çıktı.

OY TERCİHİNE EN ÇOK ETKİ EDECEK UNSUR NE?

Ankete katılanlara yöneltilen sorulardan biri de “Yerel seçimlerde oy tercihinize etki edecek en önemli unsur nedir?” oldu. Seçmenlerin yüzde 26’sı bu soruya ‘Partinin Başkan Adayı’ yanıtı verirken, katılımcıların yüzde 24,3’ü “Oy verirken kararımı parti liderine göre belirliyorum” seçeneğini tercih etti. Bu soruya verilen yanıtlarda ‘Parti en önemli unsur’ diyenler yüzde 22,6’da kalırken, yüzde 14,3 oranındaki ‘vaatler’ cevabını yüzde 12,8 ile ‘ekonomik durum’ izledi.

Areda’nın seçmenlere yönelttiği bir diğer soru ise “Yerel seçimlerde mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmesi durumunda oy verir misiniz?” sorusuydu. Türkiye’deki seçmenlerin tercihini göstermesi açısından son derece önemli olan bu soruya katılımcıların yüzde 76 gibi oldukça yüksek çoğunluğu ‘Hayır’ yanıtını vermesi dikkati çekti.

‘Hayır’ yanıtını veren seçmenlerin partilere göre dağılımındaysa İYİ Parti yüzde 89,8, MHP yüzde 62,5, CHP yüzde 60,2, AK Parti yüzde 46,2 sıralaması oluştu.

'DÜRÜST ADAY' ARAYIŞI

Katılımcıların “Bir belediye başkanında aradığınız en öncelikli özellik nedir?” sorusuna verdiği yanıt da Mart’taki yerel seçimler öncesinde önemli ipuçları barındırıyor. “Başkanın dürüst ve güvenilir olmasını isterim” diyenler yüzde 37,9 ile ilk sırada yer alıyor.

Seçmenin adaylardan diğer beklentileriyse yüzde 24,5 ile ‘halka yakınlık, samimilik’ olurken, ‘başarılı ve çalışkan’ özelliğini ilk sıraya koyanların oranıysa yüzde 22,6 olarak kayda geçti. ‘Aradığım özellik başkanın parti kimliğiyle uygun olması’ seçeneği tercih edenlerin oranıysa yüzde 15 oldu.

Ankette seçmenin oy verme davranışlarını belirlemeye yönelik sorulardan bir diğeri de “Ne olursa bir belediye başkanına asla oy vermezsiniz?” sorusu oldu.

Katılımcıların yüzde 39,5’i bu soruya “Belediye finans kaynaklarını yanlış kullanırsa” yanıtını verdi. Aynı soruya “Hizmet, proje üretmezse” yanıtını verenler yüzde 35,6 olurken, “Halkla ilişkileri kötü olursa bir daha oy vermem” diyenler ise yüzde 24,9 oranında kaldı.

Araştırmada katılımcıların yüzde 61,5 gibi büyük çoğunluğu “Son 3 yerel seçimde aynı partiye mi oy verdiniz farklı partilere mi oy verdiniz?” sorusuna ‘Farklı bir partiye oy verdim” yanıtını verdi.

5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı
Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'
Abdullah Gül'ün annesi ameliyat olduAbdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
son anket sonuçları yerel seçim seçim 2019 seçim sonuçları ak parti anket sonuçları chp anket sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

İlginizi Çekebilir

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

AK Parti'yle ilgili flaş Atatürk iddiası!

AK Parti'yle ilgili flaş Atatürk iddiası!

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Okuyucu Yorumları 7 yorum
DÜRÜST MERT BİR ADAYI PARTİ VE PARTİLİLER MAALESEF İSTEMEZ, İSTEMİYOR. FIRILDAK EĞİLEN BÜZÜLEN YAĞCI YALAKA BİRİ BULUNUR.ÇÜNKÜ İSTEDİKLERİNİ YAPTIRABİLECEKLERİ İÇİNDİR.
anlasılan hdp birsey yapmış
HER BOKA PARA BULAN HÜKÜMET.MAĞDUR İEYT Lİ İŞSİZ HALKINA ÇÖZÜM BULMUYOR,SIRTINI ÇEVİRİYOR.BURNUNUZU SÜRTECEĞİZ.YOK ÖYLE MİLLETLE DALGA GEÇMEK
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylara 'bekleyin' uyarısı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylara 'bekleyin' uyarısı

Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ne söyleyeceğini açıkladı

Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ne söyleyeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.