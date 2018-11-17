Son anket yayınlandı! Partilerin oranları şaşırttı

PARTİLERE GÖRE SEÇMEN EĞİLİMLERİ Aynı sorunun yanıtları partiler bazında ele alındığında ise AK Parti’nin açık ara önde olduğu görülüyor. Ankete katılanların yüzde 57,9’u AK Parti’ye oy vermekte kararlı olduğunu belirtti. MHP’ye oy verme konusunda kararlarını verdiklerini bildiren yüzde 40 olarak belirlenirken, bu oran CHP’de yüzde 41,3, İYİ Parti’de ise yüzde 39,8 olarak öne çıktı.

Areda Danışmanlık Şirketi’nin 30 büyükşehirde 30 yaş üzeri 2 bin 500’e yakın vatandaşla ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, araştırmada seçmenlere yöneltilen “Kime oy vereceğinize karar verdiniz mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 51,4 gibi büyük bir çoğunluğu ‘evet’ yanıtını verdi.

OY TERCİHİNE EN ÇOK ETKİ EDECEK UNSUR NE?



Ankete katılanlara yöneltilen sorulardan biri de “Yerel seçimlerde oy tercihinize etki edecek en önemli unsur nedir?” oldu. Seçmenlerin yüzde 26’sı bu soruya ‘Partinin Başkan Adayı’ yanıtı verirken, katılımcıların yüzde 24,3’ü “Oy verirken kararımı parti liderine göre belirliyorum” seçeneğini tercih etti. Bu soruya verilen yanıtlarda ‘Parti en önemli unsur’ diyenler yüzde 22,6’da kalırken, yüzde 14,3 oranındaki ‘vaatler’ cevabını yüzde 12,8 ile ‘ekonomik durum’ izledi.

Areda’nın seçmenlere yönelttiği bir diğer soru ise “Yerel seçimlerde mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmesi durumunda oy verir misiniz?” sorusuydu. Türkiye’deki seçmenlerin tercihini göstermesi açısından son derece önemli olan bu soruya katılımcıların yüzde 76 gibi oldukça yüksek çoğunluğu ‘Hayır’ yanıtını vermesi dikkati çekti.

‘Hayır’ yanıtını veren seçmenlerin partilere göre dağılımındaysa İYİ Parti yüzde 89,8, MHP yüzde 62,5, CHP yüzde 60,2, AK Parti yüzde 46,2 sıralaması oluştu.