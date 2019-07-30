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Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 00:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D.

Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştı

Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi.
Olay, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesini Mardin Kapıda bulunan tarihi surlarda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Z.D. isimli genç kız, Mardin Kapıda bulunan tarihi Diyarbakır surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Surların üzerinde genç kızı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine sevk edildi.
Polis ekipleri ikna etti
Olay yerine gelen polis ekipleri Z.D. isimli genç kızın yanına giderek bir süre ikna etmeye çalıştı. Z.D.’nin bu sırada kendini atacağını belirtmesi üzerine, itfaiye ekipleri balon branda açarak Z.D.’nin durduğu kısımda hazır tuttu. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu genç kızı ikna ederek yanına yaklaştı. Baygınlık geçiren genç kız herkesi korkuturken, yardıma giden polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
Genç kız polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, polis bir ay içerisinde 5 kez intihar girişiminde bulunan genç kızın intihar sebebinin detaylı araştırılması için inceleme başlattı.

Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştı

Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştı

Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştı

Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştı

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