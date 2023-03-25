Son dakika: 100 bin imza toplandı! Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu...

Son dakika: Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçime doğru giderken, siyaset tarafında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı olunabilmesi için 27 Mart saat 20.00'ye kadar 100 bin imza toplanması gerekiyordu. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzaya ulaştı ve adaylık için şartları sağladı.

Türkiye genelindeki il ve ilçe seçim kurullarında cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen 11 isim için imza süreci devam ediyor.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen İnce 100 bin imzaya ulaşırken, YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci işlemleri devam ediyor.

ERBAKAN ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün partisinin Cumhur İttifakı'na katıldığını ve cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını açıklamıştı.

İNCE'DEN TOPLANAN İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Muharrem İnce, 100 bin imzaya ulaşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İnce paylaşımında, "Teşekkürler Türkiye, teşekkürler memleketin güzel insanları, teşekkürler evlatlarım. 100 bin imza tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye devam." ifadelerini kullandı.

Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım ????



100 bin imza TAMAM

Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM. — Muharrem İNCE (@vekilince) March 25, 2023



