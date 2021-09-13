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Son Dakika: 13 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

13.09.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 231 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 24 bin 613 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." dedi.

Son Dakika: 13 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

13 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 26 bin 52 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,42, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 65,47 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 102 milyon 431 bin 607'Ye yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Edirne,Yalova, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

"AŞI ORANI ARTTIKÇA TOPLUM BAĞIŞIKLIĞINA YAKLAŞMIŞ OLACAĞIZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." ifadelerini kullandı.

13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (12 Eylül) koronavirüs nedeniyle 243 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 21 bin 352 olarak açıklanmıştı.

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