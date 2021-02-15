Son Dakika: 13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan birinin daha Malatya'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemiyle kimliği tespit edildi. Kimliği belirlenen şehidin Kırıkkale’nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu kaydedildi. Şehit uzman çavuş Gıcır’ın, işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği ifade edildi. Bu arada, kimlikleri belirlenen 12 şehitten 6'sı, memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Kahramanmaraş'a, Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir’in Mihalgazi ilçesine, Şehit Er Sedat Sorgun Erzurum'a, Şehit Polis Sedat Yabalak Mersin’in Anamur ilçesine, sivil şehit Aydın Köse Adıyaman'a uğurlandı. Şehit Astsubay Semih Özbey ise memleketi Malatya'da toprağa verilmişti. Diğer şehidin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. ABD'den çok önemli Gara açıklaması! 'SÖZDE CEZAEVLERİNDE' TUTULMUŞLAR Valilik'te dün düzenlediği basın toplantısında Malatya Valisi Aydın Baruş, 2015 ve 2016 yıllarında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak yaklaşık 6 yıl Irak'ın kuzeyinde, değişik bölgelerinde gezdirilerek en son Gara bölgesinde "sözde cezaevinde" tutulurken şehit edilen Türk vatandaşlarının Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsi çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti.

ŞEHİT SEDAT YABALAK ŞEHİT YABALAK 5 BUÇUK YILDIR REHİN TUTULUYORDU 13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından, Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan şehit polis memurunun kardeşi Ahmet Yabalak, teşhis için Malatya'ya gitti. Kardeşi tarafından teşhis edilen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi. Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken 28 Temmuz 2015 yılında, Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde, eşi Burcu Yabalak ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı. ŞEHİT ADİL KABAKLI TUNCELİ'DE KAÇIRILMIŞTI Şehit edilen 13 kişinin arasında, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı’daki birliğine gitmekte iken Tunceli Pülümür karayolunda kaçırılan Osmaniyeli er Adil Kabaklı’nın da olduğu bildirildi. Aslen Osmaniye’nin Kadirli ilçesi nüfusuna kayıtlı Er Adil Kabaklı Ağrı'da vatani görevini yapmakta iken birliğine dönüş esnasında Tunceli Pülümür karayolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı. Bugün Gara bölgesinde PKK tarafından şehit edilen 13 kişi arasında bulunan Adil Kabaklı’nın Gaziantep'te yaşayan annesi Cennet Kabaklı ve ailesi Malatya’ya giderek Adil Kabaklı’yı teşhis etti. Şehit Adil Kabaklı’nın annesinin yaşadığı Gaziantep'te mi yoksa memleketi Osmaniye'de mi defnedileceği henüz netlik kazanmadı.

ŞEHİT MEVLÜT KAHVECİ ESKİŞEHİR'E DE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Şehit edilen 13 Türk vatandaşı arasında bulunan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin (31),acı haberi de Eskişehir´in Tepebaşı ilçesinde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. 2016 yılında görevli olduğu Hakkari´nin Çukurca ilçesinde PKK´lı teröristlerce kaçırılan oğlunun şehit haberini alan acılı baba Ali Şan Kahveci cenazesini teslim almak için Malatya´ya doğru yola çıktı. Baba Ali Şan Kahveci' nin şehit oğlunun cenazesini otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Eskişehir´e getireceği öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan ailenin yakınları, başsağlığı için evin bahçesinde toplandı. 2016 YILINDA KAÇIRILMIŞTI Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 2016 yılı Eylül ayında Hakkari´nin Çukurca ilçesine bağlı Doğanlıköyü yakınlarında yol kesen PKK´lı teröristlerce kaçırılmıştı. O günden beri kendisinden haber alınamayan Kahveci´nin cenazesi bugün PKK´lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşının arasında bulundu. ŞEHİT HÜSEYİN SARI KAHRAMANMARAŞ'TA DA AYNI ACI Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın (32) Kahramanmaraş'taki baba ocağına da ateş düştü. 13 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda PKK'lı teröristlerce kaçırılan Hüseyin Sarı'nın şehadet haberi sonrası, Kahramanmaraş'taki babası Hasan ile annesi Bedia gözyaşlarına boğuldu.

Emine Sarı ile evli olan şehit, Malatya'daki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. ŞEHİT VEDAT KAYA ANNE BABASI EVLAT NÖBETİNDEYDİ Terör örgütü PKK'nın Gara'da kalleşçe şehit ettiği 13 kişinin arasında İstanbul’da polis memuruyken Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından eşinin gözü önünde kaçırılan Vedat Kaya'nın da (28) olduğu bildirildi. Kaya'nın babası Şehmus Kaya, 529 gündür HDP önünde evlat nöbeti tutuyordu. Gara'da 13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından Mardin’de yaşayan ve 529 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan anne Emine ve baba Şehmus Kaya, teşhis için Malatya'ya gitti. Anne ve babası tarafından teşhis edilen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya’nın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi. Vedat Kaya, İstanbul’da polis memuruyken eşiyle birlikte Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından yaklaşık 5 buçuk yıl önce kaçırılmıştı. Annesi Emine ve babası Şehmus Kaya, 529 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlatlarını teröristlerin elinden kurtarmak için nöbet tutuyordu.

ŞEHİT AYDIN KÖSE EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse'nin Adıyaman'daki ailesine de şehadet haberi verildi. Kahta ilçesinde yaşayan Köse ailesinin evine giden Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abdulkadir Ceren, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, aileye başsağlığı ve sabır diledi. ŞEHİT SEMİH ÖZBEY GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Sabaha karşı Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına getirilen şehit Özbey'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, işlemlerin ardından tören mangasının omuzunda Malatya Şehir Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Özbey için düzenlenen törene, şehidin babası eski Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, annesi Sadiye Özbey ile aile fertleri ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı'nın yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

Milletvekili Öznur Çalık, tören boyunca şehidin annesi Sadiye Özbey ile yakından ilgilenerek onu teskin etmeye çalıştı. 18 Eylül 2015'te Tunceli-Erzincan kara yolunda alıkonulan Rize İl Jandarma Komutanlığında görevli şehit Özbey'in naaşı, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kaldırdığı namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. ŞEHİT SÜLEYMAN SUNGUR 2015 YILINDA KAÇIRILMIŞTI Gara'da 13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından Siirt’te yaşayan ve HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler arasında yer alan anne Şirin Sungur, teşhis için Malatya'ya gitti. Annesi tarafından teşhis edilen er Süleyman Sungur’un cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi. Şehit er Süleyman Sungur, Bingöl’de vatani görevini yaptığı sırada 2015 yılında dağıtım izni için memleketi Siirt’e giderken Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılmıştı. Anne Şirin Sungur, 19 Eylül 2019 yılında HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemine katılmıştı.