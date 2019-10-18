HABER

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 18:55 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engellediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, “halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit” suçundan tutuklandı.

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran Bülent A. (45) araçtan inerek silahını başına dayadı. Bülent A.'nın eylemi nedeniyle köprü çift yönlü olarak yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı. Alkollü olduğu belirlenen Bülent A.'nın poliste verdiği ifadede ABD Başkanı Trump ve terör örgütlerine kızdığı için eylem yaptığını söylediği öğrenildi.

Daha önce kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıca madde kullanma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit, basit yaralama gibi suçladan kaydı bulunan Bülent A. Çengelköy Polis Merkezi'nden adliyeye gönderildi. Anadolu Adalet Sarayı'nda savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevkedilen Bülent A. "Korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı. (DHA)

Elindeki silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği durdurduElindeki silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği durdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü köprü

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG’nin güvenli bölgeden geri çekilmesi yakından takip edilmektedir

MSB'den açıklama: Yakından takip ediliyor

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Nusaybin'de İHA muhabiriyle tartışan iki öğretmen açığa alındı

İHA muhabiriyle tartışmışlardı! Yeni gelişme

Şanlıurfa Valilisi açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Vali açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Şule Çet davasının dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Hulusi Akar ile ilgili açıklama

MSB'den Bakan Akar açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.