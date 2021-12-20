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  4. SON DAKİKA | 2 çocuk annesi kadının sır ölümü! Telefonunu 4 yaşındaki kızına bırakmış

SON DAKİKA | 2 çocuk annesi kadının sır ölümü! Telefonunu 4 yaşındaki kızına bırakmış

20.12.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diyarbakır'da yaşamını sürdüren 23 yaşındaki Şerifa Çiçek, bir haftadır aranıyordu. 6 yıl önce Mehmet Çiçek ile evlenen Şerifa, son olarak dört yaşındaki kızıyla konuşmuştu. 4 yaşındaki Esma annesinin telefonunu kendisine bıraktığını belirtmişti. Eve gelen baba, çocuklarının yanında eşini göremedi. Son dakika bilgisine göre Şerifa Çiçek'in cansız bedeni evin 10 kilometre ötesinde bulundu.

SON DAKİKA | 2 çocuk annesi kadının sır ölümü! Telefonunu 4 yaşındaki kızına bırakmış

Diyarbakır'da 7 gündür kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Şerifa Çiçek'ten kahreden haber geldi. Ekiplerin kayıp Çiçek'in bulunması için başlattığı çalışma sonucunda genç kadının, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

TELEFONU KIZINA BIRAKTI

Yenişehir ilçesi Üçkuyurlar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Şerifa Çiçek, 12 Aralık'ta ortadan kayboldu. 4 yaşındaki kızı Esma'nın kendisini aramasıyla işten izin alarak eve gelen Mehmet Çiçek, evde 3 aylık oğlu Enes ile kızını yalnız başına buldu. Eşinin cep telefonunu kızına verip, evden ayrıldığını öğrenen Çiçek, yakınlarına durumu bildirdi. Mahallede eşini arayan Çiçek, sonuç alamayınca da polise haber verdi. Polis ekipleri, kayıp Şerifa Çiçek'in bulunması için çalışma başlattı.

EKİPLER FARK ETTİ

Şerifa Çiçek'in evine yaklaşık 10 kilometre mesafede Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına bakım ve onarım için gelen ekipler, elektrik direğinin altında bir kadının hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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ŞERİFA ÇİÇEK'TEN KAHREDEN HABER

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede, cesedin Şerifa Çiçek'e ait olduğu belirlendi. Çiçek'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: DHA

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Diyarbakır
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