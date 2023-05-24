HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | "2 kişi daha öldürüldü" itirafı sonrası kazı çalışması başlatıldı! Silivri'de gömülü halde 3 ceset bulunmuştu...

SON DAKİKA | "2 kişi daha öldürüldü" itirafı sonrası kazı çalışması başlatıldı! Silivri'de gömülü halde 3 ceset bulunmuştu...

24.05.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Silivri'de bir tarlaya gömülü halde bulunan 3 cesetle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sevgi Demirci ve iki çocuğunu öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden Ö.Y., sorgusunda iki kişinin daha öldürülmüş olduğunu söyledi. Polis ekipleri şüphelinin bu ifadesi üzerine Ö.Y.'nin cesetlerin gömüldüğünü belirttiği Silivri ve Çatalca'da iki farklı bölgede kazı çalışması başlattı.

SON DAKİKA | "2 kişi daha öldürüldü" itirafı sonrası kazı çalışması başlatıldı! Silivri'de gömülü halde 3 ceset bulunmuştu...

Son dakika: İstanbul Silivri'de 3 kişinin cansız bedeninin bir tarlada gömülü halde bulunmasının ardından başlayan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Silivri, Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve çocukları 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki Rümeysa Polat'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

2

İKİ KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Ü.Y. ve Ö.Y. akşam saatlerinde getirildikleri Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Polis tarafından sorgulanan Ü.Y.'nin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, diğer şüpheli Ö.Y. cinayetleri bildiğini ayrıca iki kişinin daha öldürüldüğünü söylediği öğrenildi.

tgrhdfj

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Ö.Y., sorgusunda Ü.Y.'nin Sevgi Demirci'nin kocası Mücahit Polat ile onun akrabası olan Erdoğan Polat'ı da öldürerek Silivri ve Çatalca'da gömdüğünü bildiğini belirtti. Sevgi Demirci'nin Erdoğan Polat'la da ilişki yaşadığını iddia eden Ö.Y.'nin 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen iki olayı, Ü.Y.'nin kendisi de öldüreceğinden korktuğu için kimseye söylemediğini iddia ettiği öğrenildi. Polis ekipleri şüphelinin bu ifadesi üzerine Ö.Y.'nin cesetlerin gömüldüğünü belirttiği Silivri ve Çatalca'da iki farklı bölgede kazı çalışması başlattı.

1

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Öte yandan polis soruşturmasında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin cinayetleri bilip polise bilgi vermeyen bir kişi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü gözaltındaki şüpheliler için Cumhuriyet savcılığından ek gözetim izni alındığı belirtildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşener'den dikkat çeken sözler 'CHP Genel Başkanı' vurgusu! Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası... 'Bizi rahatsız edecek bir şey yok'Akşener'den dikkat çeken sözler 'CHP Genel Başkanı' vurgusu! Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası... 'Bizi rahatsız edecek bir şey yok'
Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'
Erdoğan bu desteği karşılıksız bırakmaz!Erdoğan bu desteği karşılıksız bırakmaz!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Silivri son dakika

En Çok Okunan Haberler

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler!

Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler!

Trafik sigortasında yeni uygulama

Trafik sigortasında yeni uygulama

28 Haziran'dan önce 4 bin liralık çifte ikramiye!

28 Haziran'dan önce 4 bin liralık çifte ikramiye!

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Vecdet Öz aldığı 'teklifi' bu sözlerle duyurdu: ‘Sinan Oğan bizzat bana dedi ki…’

Vecdet Öz aldığı 'teklifi' bu sözlerle duyurdu: ‘Sinan Oğan bizzat bana dedi ki…’

İlginizi Çekebilir

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.