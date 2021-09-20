Son Dakika: 20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Açıklanan yeni tabloya göre aşılamada en yüksek il Kırklareli, en düşük il Şanlıurfa oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 27 bin 949 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 68,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 105 milyon 611 bin 261'e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Amasya, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

"GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ"

Günlük tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı:

"Günlük covid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik."

GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik. pic.twitter.com/gsSO98Hdck — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 20, 2021

20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

19 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (19 Eylül) koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 26 bin 398 olarak açıklanmıştı.



