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Son dakika! 20 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

20.02.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 20 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 263 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 70 bin 355 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." dedi.

Son dakika! 20 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 20 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 91 bin 164 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,93, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,84 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 850 bin 157 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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Türkiye'de dün (19 Şubat) koronavirüs nedeniyle 278 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 80 bin 454 olarak açıklanmıştı.

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"ASIL MÜCADELE" DİYEREK DUYURDU

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." ifadelerini kullandı.


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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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