SON DAKİKA | 2022 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları! LGS Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce sınav soruları yayımlandı

Son dakika: LGS 2022 sınav soruları ve cevap anahtarı için beklenen haber geldi. 5 Haziran 2022 Pazar (bugün) düzenlenen LGS iki oturum haline yapıldı. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav sonucu için geri sayım başlarken gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmişti. 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş için ter döktüğü sınavın soru ve cevap anahtarı için MEB'den açıklama geldi. 2022 LGS lise Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 'meb.gov.tr' adresinden erişime açıldı.

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