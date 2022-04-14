SON DAKİKA | 2022- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı! MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI...

Son dakika: 2022- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Merakla beklenen haberi, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Aygün, "27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli adaylarımız, 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır.Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) April 14, 2022
27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.@msuedutr @eafyoncu pic.twitter.com/8CJZpwTWGW
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