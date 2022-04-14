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  4. SON DAKİKA | 2022- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı! MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI...

SON DAKİKA | 2022- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı! MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI...

14.04.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Merakla beklenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Haberi, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu. Sosyal medyadan MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını belirten Prof. Dr. Aygün, "Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 2022- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı! MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI...

Son dakika: 2022- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Merakla beklenen haberi, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Aygün, "27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli adaylarımız, 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır.Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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