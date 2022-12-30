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  4. Son dakika: 2023'te envantere giriyorlar! Bakan Kirişci "İlk defa" diyerek yeni yangın söndürme helikopterini duyurdu

Son dakika: 2023'te envantere giriyorlar! Bakan Kirişci "İlk defa" diyerek yeni yangın söndürme helikopterini duyurdu

30.12.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2023 yılında envantere su atan yeni hava araçlarının gireceğini belirterek TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen yangın söndürme helikopterini duyurdu.

Son dakika: 2023'te envantere giriyorlar! Bakan Kirişci "İlk defa" diyerek yeni yangın söndürme helikopterini duyurdu

Son dakika haberi: Yangınla mücadeleye ilişkin mesajlar veren Bakan Kirişci, bu kapsamda kullanılacak yeni hava araçlarıyla ilgili de açıklama yaptı.

Kirişci açıklamasında şunları söyledi:

"Gururla söyleyebiliriz ki dünyada yangına en hızlı müdahale Türkiye'de yapılıyor. 2023 yılında envanterimize, ilk defa, mülkiyeti bize ait olan ve su atan yeni hava araçlarımız girecektir. Bunlardan ilki, TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen yangın söndürme helikopteri. Bu helikopterimiz, 2,5 ton su atabilecek ve orman yangınlarında gece de görev yapabilecektir."

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Vahit Kirişci

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