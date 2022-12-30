Son dakika: 2023'te envantere giriyorlar! Bakan Kirişci "İlk defa" diyerek yeni yangın söndürme helikopterini duyurdu

Son dakika haberi: Yangınla mücadeleye ilişkin mesajlar veren Bakan Kirişci, bu kapsamda kullanılacak yeni hava araçlarıyla ilgili de açıklama yaptı.

Kirişci açıklamasında şunları söyledi:

"Gururla söyleyebiliriz ki dünyada yangına en hızlı müdahale Türkiye'de yapılıyor. 2023 yılında envanterimize, ilk defa, mülkiyeti bize ait olan ve su atan yeni hava araçlarımız girecektir. Bunlardan ilki, TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen yangın söndürme helikopteri. Bu helikopterimiz, 2,5 ton su atabilecek ve orman yangınlarında gece de görev yapabilecektir."

