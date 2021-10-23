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Son Dakika: 23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

23.10.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 26 bin 217 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 27 bin 663 oldu.

"SON DÖNEME AİT VERİLER"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6." dedi.

23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Ekim) koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 28 bin 192 olarak açıklanmıştı.

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