Son Dakika: 23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 27 bin 663 oldu.
Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6." dedi.
Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6. pic.twitter.com/lb3P0hDPlq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2021
Türkiye'de dün (22 Ekim) koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 28 bin 192 olarak açıklanmıştı.
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