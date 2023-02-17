Son dakika: 278. saat mucizesi! Hatay'da bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Son dakika: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Müjdeli haberlere ise bir yenisi daha eklendi. 40'lı yaşlarda olduğu belirtilen Hakan Yasinoğlu isimli şahıs enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde bulunan Tolga Apartmanı'nda ikamet eden Hakan Yasinoğlu, AFAD ve polis arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Yasinoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi yok.

