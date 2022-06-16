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  4. SON DAKİKA | 3 kıtada nüfusun yarısını yok etti! Kara veba salgınının kaynağı tespit edildi, 1338'de...

SON DAKİKA | 3 kıtada nüfusun yarısını yok etti! Kara veba salgınının kaynağı tespit edildi, 1338'de...

16.06.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Avrupa, Orta Doğu ve Afrika nüfusunun yarısını yok eden ve insanlık tarihinde en çok ölüme yol açan kara veba salgınının kaynağına ulaşıldı. Asırlık tartışmalara nokta koyan gelişmede kara veba salgınının 1338'de Kırgızistan sınırları içerisindeki bir göle yakın yerde başladığı aktarıldı.

SON DAKİKA | 3 kıtada nüfusun yarısını yok etti! Kara veba salgınının kaynağı tespit edildi, 1338'de...

Son dakika: 3 kıtada nüfusun yarısını yok eden ve insanlık tarihinde en çok ölüme yol açan salgın olan kara veba salgınıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, kara veba salgının kaynağını buldu. Yapılan araştırmaya göre kara veba salgınının Kırgızistan sınırları içerisindeki bir göle yakın yerde 1338'de başladığı tespit edildi.

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KARA VEBA SALGINININ KAYNAĞI TESPİT EDİLDİ

Nature dergisinde yer alan araştırmada uzmanlar, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika nüfusunun yüzde 60'a yakınının ölümüne neden olan kara veba salgınının Kırgızistan sınırları içerisindeki bir göle yakın yerde 1338'de başladığını tespit etti.

Uzmanlar bölgedeki mezar taşları üzerine kazınan yazılar ve mezarlarda bulunan dişler üzerinde DNA testi yaparak kara vebanın yaklaşık 700 yıl önce burada başladığı sonucuna vardı.

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Bölgedeki çok sayıda mezarın da salgına ilişkin izler taşıdığı ifade ediliyor.

YILLARDIR SÜREN TARTIŞMALARA NOKTA KOYULDU

Araştırma ekibinden İskoçya'daki Stirling Üniversitesi bilim insanı Philip Slavin, çalışmanın bu salgının kökenine ilişkin asırlık tartışmalara son noktayı koyduğunu belirtti.

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Tuebingen Üniversitesinden bir diğer araştırmacı Maria Spyrou da bölgede gömülü 8 insana ait dişlerden örnekler alındığını, kalıntılardaki damarlar sayesinde kan yoluyla bulaşan patojenlere ulaşma ihtimallerinin yüksek olduğunu aktardı.

MİLYONLARCA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Dağ faresi gibi memelilerde bulunan ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu hastalık 1346 ile 1353 arasındaki 8 yıllık dönemde 3 kıtada milyonlarca can kaybına neden oldu.

Salgının kaynağına dair çeşitli teoriler ortaya atılsa da kesin bir sonuca varılamamıştı.

Kaynak: AA

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Kırgızistan
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