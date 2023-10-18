HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | "43’ü polis toplam 63 kişi yaralandı" İstanbul Valiliği'nden 'İsrail protestoları' açıklaması "1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi gözaltına alındı"

SON DAKİKA | "43’ü polis toplam 63 kişi yaralandı" İstanbul Valiliği'nden 'İsrail protestoları' açıklaması "1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi gözaltına alındı"

18.10.2023 11:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam Gazze’deki bir hastanenin İsrail tarafından bombalanması sonucu 500 kişinin öldüğü saldırıya yönelik İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapılan protestolar sırasında 1 kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, 43’ü polis toplam 63 vatandaşın da yaralandığı belirtildi. Ayrıca polis bariyerini aşarak emniyet güçlerine saldırdığı tespit edilen 5 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

SON DAKİKA | "43’ü polis toplam 63 kişi yaralandı" İstanbul Valiliği'nden 'İsrail protestoları' açıklaması "1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi gözaltına alındı"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail’in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlardan bir grubun, konsolosluk binasına girmek için harekete geçtiği, emniyet güçlerine, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunduğu belirtildi.

"5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Emniyet kuvvetlerinin de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellediğinin kaydedildiği açıklamada, "Ayrıca polis bariyerini aşarak emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı." denildi.

"GÖSTERİLER SIRASINDA 1 KİŞİ KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ, 43'Ü POLİS TOPLAM 63 VATANDAŞ YARALANDI"

Açıklamada "Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan Eshabil Tüfekçi (65) isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43’ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadeler yer aldı.

"BU MÜDAHALEYE MECBUR KALMAK BİZLERİ DE YÜREKTEN YARALAMIŞTIR"

Öte yandan açıklamada "Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail’in sivillere yönelik uyguladığı, terör saldırılarını andıran bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. (İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran resti çekti: 'Süre doldu!'İran resti çekti: 'Süre doldu!'
17 yaşındaki gencin büyük dramı! "Bu hayatta en çok istediğim şey..."17 yaşındaki gencin büyük dramı! "Bu hayatta en çok istediğim şey..."
ABD Başkanı Biden'dan tarihe geçecek skandal açıklama! 'Saldırılar devam etmeli' ABD Başkanı Biden'dan tarihe geçecek skandal açıklama! 'Saldırılar devam etmeli'
Anahtar Kelimeler:
İsrail Protesto

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.