HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 5 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

05.02.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 5 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 98 bin 715 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı." dedi.

Son Dakika: 5 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 5 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 80 bin 402 oldu. İşte 5 Şubat koronavirüs verileri ve aşılama verileri...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,62 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 833 bin 393 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

1

4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (4 Şubat) koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 111 bin 157 olarak açıklanmıştı.

FKxDsWTXwAcS6HU

TEDBİR ÇAĞRISI

Güncel verileri Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazancı Bedih nerelidir? Kazancı Bedih nerelidir?
Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...
Sosyal medyadan açıkladı: İşime son verildiSosyal medyadan açıkladı: İşime son verildi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Çırılçıplak soyup işkence ettiler! Videosunu eşine gönderdiler

Çırılçıplak soyup işkence ettiler! Videosunu eşine gönderdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Bahçeli'den dikkat çeken seçim talimatı! 'Hazırlıklı olun'

Bahçeli'den dikkat çeken seçim talimatı! 'Hazırlıklı olun'

İlginizi Çekebilir

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.