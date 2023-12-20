Son dakika: 63 ilde 'Kafes' operasyonu: 302 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya her gün yeni bir operasyonun bilgisini paylaşmaya devam ediyor. Bakan Yerlikaya son olarak 63 ilde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-22” operasyonlarında 302 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

63 İlimizde Mali Suç Örgütleri Üyelerine Karşı eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-22” Operasyonlarında 302 şüpheli şahıs YAKALANDI!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,

Sizlerin duası ve desteği ile terör ve iş birlikçileriyle, tefecilerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kartellerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce:

Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta eş zamanlı Kafes-22 operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda;

Tefecilik,

Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

İhaleye Fesat Karıştırma,

Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik,

Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve

Görevi Kötüye Kullanma suçlarını işleyen 302 şüpheli şahıs yakalandı.

Kafes-22 Operasyonlarımız devam etmektedir!

Operasyonlarda ilk belirlemelere göre;

18 adet ruhsatsız silah,

64 adet sahte ustalık/kalfalık belgesi,

23 adet sahte çürük ve engelli raporu,

479 adet başka şahıslar adına düzenlenmiş SİM Kart,

Çok sayıda çek, senet ve belgelerle,

396 adet basılmış ve basıma hazır sahte plaka ele geçirildi. Sahte plaka basımı yapılan atölye deşifre edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Halkımızın Huzurunu Kaçıran Mali Suç Örgütlerine, Organize Suç Örgütlerine ve Çetelere Nefes Aldırmayacağız







