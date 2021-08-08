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Son Dakika: 8 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

08.08.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 22 bin 699 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 8 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

8 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 835 oldu.

"AŞILAR EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ"

Twitter hesabından güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz." dedi.

8 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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7 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (7 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 112 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 25 bin 100 olarak açıklanmıştı.

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