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Son dakika! 81 ilde market ve süpermarket denetimi gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 12:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Polis ve jandarmanın dün 81 ildeki market denetimlerinde, 1183 işletmeci ve müşteri hakkında adli/idari işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! 81 ilde market ve süpermarket denetimi gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı polis ve jandarma ekiplerince dün 81 ilde market ve süpermarket denetimi gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 35 bin 868 market/süpermarketin kontrol edildiği denetimlerde saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeyen, müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda bir alanından fazla olan, market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uymayan bin 183 iş yeri işletmecisine/müşteriye Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı.


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