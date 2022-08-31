Son dakika: AB'den vize kararı! Uzlaşmaya varıldı

Son dakika haberi: 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgalinden bu yana Rusya'ya sert yaptırımlar uygulayan Avrupa Birliği'nden (AB) yeni bir adım geldi. Buna göre, Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşması askıya alınıyor.
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