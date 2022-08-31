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  4. Son dakika: AB'den vize kararı! Uzlaşmaya varıldı

Son dakika: AB'den vize kararı! Uzlaşmaya varıldı

31.08.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgalinden bu yana Rusya'ya sert yaptırımlar uygulayan Avrupa Birliği'nden (AB) yeni bir adım geldi. Buna göre, Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşması askıya alınıyor.

Son dakika: AB'den vize kararı! Uzlaşmaya varıldı

Son dakika haberi: AB'den Rusya'ya vize darbesi! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınıyor.

AB ülkeleri, Rusya ile daha önce vize kolaylığı anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmanın askıya alınması konusunda AB ülkelerinin uzlaşıya vardığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Vize Rusya ab
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