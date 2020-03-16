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  4. Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması!

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2020 22:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için oluşturulan Korona Görev Gücü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trump, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs salgınının 'temmuz ya da ağustos aylarında sona erebileceğini' söyledi.

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması!

İşte Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelmekten kaçının. Haftalardır attığımız belirli adımlar sayesinde bunu hızlı bir şekilde atlatabiliriz.

Cuma akşamı teste girdim ve sonuçlarım negatif çıktı. Hiçbir semptom göstermiyordum.

Şu aşamada ülke çapında bir sokağa çıkma yasağı getirilmesi seçeneğini değerlendirmiyoruz.

Görünmez bir düşmanla karşı karşıyayız. Çok bulaşıcı bir virüs. Dünyanın hiçbir yerinde kontrol altına alınabilmiş değil. Önceliğimiz bu virüs sorununun ortadan kalkması.

Ayrıntılar geliyor...

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