Son dakika: Beyaz Saray duyurdu! ABD Başkanı Joe Biden Kovid-19'a yakalandı

Son dakika... 'Kanser' iddialarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden koronavirüs yakalandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Başkan Biden'ın Kovid-19 testiBe pozitif çıktı. Kendisi, tamamen aşılı ve 2 kez destek dozunu da oldu, hafif belirtiler gösteriyor." ifadesini kullandı.

KARANTİNAYA GİRECEK

Biden'ın, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezlerinin (CDC) talimatları gereği, Beyaz Saray'da karantinaya gireceğini ve tüm işlerini uzaktan yöneteceğini belirten Jean-Pierre, bugünkü toplantılara da Zoom üzerinden ya da telefonla katılacağını aktardı.

Jean-Pierre, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaç ile tedavisine başlandığını kaydetti.

Beyaz Saray'ın Biden'ın sağlık durumu konusunda günlük güncelleme vereceğini vurgulayan Jean-Pierre, protokoller gereği Beyaz Saray'ın Biden ile yakın temaslı herkesi bilgilendireceğini ifade etti.

Jean-Pierre, Biden'ın en son 19 Temmuz Salı günü test yaptırdığını ve bu testin sonucunun negatif olduğunu bildirdi.

KANSER AÇIKLAMALARI KAFA KARIŞTIRMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün katıldığı bir etkinlikte kansere yakalandığını söylemesi üzerine Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın bu ifadelerde kastının göreve gelmeden önce atlattığı cilt kanseri olduğu bildirilmişti. (AA)

