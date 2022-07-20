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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

20.07.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması sırasında kullandığı 'kanserim' kelimesi dünya kamuoyunda ses getirdi. Biden'ın açıklamalarının ardından Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Andrew Bates tartışmalara açıklık getirdi. İşte Biden'la ilgili son gelişmeler...

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları dünyada birçok ajans tarafından son dakika olarak geçildi. Biden katıldığı bir açılışta, "Ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kansere sahibiz ve bu yüzden Delaware en uzun süredir ülkedeki en yüksek kanser oranına sahip" ifadelerini kullandı.

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TARTIŞMALAR ALEVLENDİ: BIDEN KANSER Mİ?

Biden'ın yaptığı bu açıklamanın hemen ardından sosyal medyada birçok kullanıcı ve haber ajansları, "Biden kansere yakalandı" çıkarımını yaptı. Tartışmaların alevlenmesinin ardından gerçek ortaya çıktı.

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BEYAZ SARAY'DAN JET AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Andrew Bates sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tartışmalara son noktayı koydu. Bates, Washington Post'un şef editörlerinden Glenn Kessler'ın paylaşımını alıntılayarak, "Başkan’ın ifade etmek istediği buydu" dedi.

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Glenn Kessler'ın tweetinde ise, "Biden'ın sağlık raporuna bakın. Başkan olmadan önce melanom dışı cilt kanserlerini aldırmıştı." ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Andrew Bates'in paylaşımıyla Biden'ın kanser olmadığı, başkan olmadan önce cilt kanseri geçirdiği ve tedavi sonucunda hastalığı atlattığı anlaşıldı.

Öte yandan cilt kanseri, özellikle gençliklerinde güneş kremi kullanmayan yaşlı yetişkinlerde son derece yaygındır ve genellikle hayati tehdit oluşturmaz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri Joe Biden biden
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