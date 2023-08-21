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  4. SON DAKİKA | ABD Büyükelçiliği'nden Belarus açıklaması: 'ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli'

SON DAKİKA | ABD Büyükelçiliği'nden Belarus açıklaması: 'ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli'

21.08.2023 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dünya, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşı yakından takip ediyor. Rusya'ya savaşta destek veren Belarus ile ilgili ABD'den dikkat çeken bir uyarı geldi. ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, "Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | ABD Büyükelçiliği'nden Belarus açıklaması: 'ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yaptığı son açıklamada devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Ukrayna’yı uyararak, "Siz Ukraynalılar sınırımızı geçmezseniz, bu savaşa asla katılmayacağız” demişti.

LİTVANYA SINIRI KAPATTI, DANİMARKA VE HOLLANDA F-16 GÖNDERİYOR

Litvanya hükümeti, Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarının 18 Ağustos'tan itibaren geçici olarak kapatılmasına karar verirken Hollanda ve Danimarka da Ukrayna'ya F-16 gönderme kararı almıştı.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI: 'BELARUS'U TERK EDİN'

Yaşanan gelişmelerden sonra ABD'den dikkat çeken bir uyarı geldi. ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, "Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli" dedi.

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