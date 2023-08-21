SON DAKİKA | ABD Büyükelçiliği'nden Belarus açıklaması: 'ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yaptığı son açıklamada devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Ukrayna’yı uyararak, "Siz Ukraynalılar sınırımızı geçmezseniz, bu savaşa asla katılmayacağız” demişti.
Litvanya hükümeti, Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarının 18 Ağustos'tan itibaren geçici olarak kapatılmasına karar verirken Hollanda ve Danimarka da Ukrayna'ya F-16 gönderme kararı almıştı.
Yaşanan gelişmelerden sonra ABD'den dikkat çeken bir uyarı geldi. ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, "Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli" dedi.