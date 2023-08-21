SON DAKİKA | ABD Büyükelçiliği'nden Belarus açıklaması: 'ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yaptığı son açıklamada devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Ukrayna’yı uyararak, "Siz Ukraynalılar sınırımızı geçmezseniz, bu savaşa asla katılmayacağız” demişti.

LİTVANYA SINIRI KAPATTI, DANİMARKA VE HOLLANDA F-16 GÖNDERİYOR

Litvanya hükümeti, Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarının 18 Ağustos'tan itibaren geçici olarak kapatılmasına karar verirken Hollanda ve Danimarka da Ukrayna'ya F-16 gönderme kararı almıştı.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI: 'BELARUS'U TERK EDİN'

Yaşanan gelişmelerden sonra ABD'den dikkat çeken bir uyarı geldi. ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, "Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli" dedi.

