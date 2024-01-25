SON DAKİKA | ABD Büyükelçisi: F-16 satışının bildirimi Kongre'ye derhal gönderilecek

Son dakika haberi: ABD Büyükelçisi Flake yaptığı açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı F-16 satışının bildirimini Kongre'ye derhal gönderecek." ifadelerini kullandı.

TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sonrasında ABD'li yetkililerden peşi sıra açıklamalar geliyor. Son olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake'ten de bir açıklama geldi.

Flake'in açıklamasının tamamı şu şekilde:







