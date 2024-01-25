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  4. SON DAKİKA | ABD Büyükelçisi: F-16 satışının bildirimi Kongre'ye derhal gönderilecek

SON DAKİKA | ABD Büyükelçisi: F-16 satışının bildirimi Kongre'ye derhal gönderilecek

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
25.01.2024 10:26 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İsveç'in NATO'ya üyeliği TBMM'den geçtikten sonra ABD cephesinde F-16 hareketliliği başladı. ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'den konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi.

SON DAKİKA | ABD Büyükelçisi: F-16 satışının bildirimi Kongre'ye derhal gönderilecek

Son dakika haberi: ABD Büyükelçisi Flake yaptığı açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı F-16 satışının bildirimini Kongre'ye derhal gönderecek." ifadelerini kullandı.

TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sonrasında ABD'li yetkililerden peşi sıra açıklamalar geliyor. Son olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake'ten de bir açıklama geldi.

f16

Flake'in açıklamasının tamamı şu şekilde:


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F-16 abd
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