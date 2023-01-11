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  4. Son dakika: ABD'de büyük kriz! Talimat verildi, tüm ülkede uçuşlar durduruldu: Sorun çözülmeye çalışılıyor...

Son dakika: ABD'de büyük kriz! Talimat verildi, tüm ülkede uçuşlar durduruldu: Sorun çözülmeye çalışılıyor...

11.01.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD'deki bütün iç hat uçuşları yerel saatle 09.00'a kadar durduruldu. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA), bilgisayar sisteminde sorun meydana geldi. Uçuşların durdurulması talimatını FAA verdi.

Son dakika: ABD'de büyük kriz! Talimat verildi, tüm ülkede uçuşlar durduruldu: Sorun çözülmeye çalışılıyor...

Son dakika haberi: ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, uçuş personeline ve havaalanlarına uyarı sağlayan hava kontrol sisteminde (NOTAM) sorun meydana geldiği bildirildi.

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"ESKİ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞILIYOR"

Açıklamada, "FAA, sistemi eski haline getirebilmek için çalışıyor. Şu anda kontrolleri yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kesintiden ülkedeki tüm uçuşların etkilendiği belirtilerek, "FAA, havayollarına tüm iç hat uçuşlarını saat 09.00'a kadar durdurma talimatı verdi" dendi.

"SİSTEM YENİDEN YÜKLENDİ"

Son kontrollerin yapıldığı ve sistemin yeniden yüklendiğini vurgulayan FAA, gelişmelere dair bilgilendirilme yapılacağını kaydetti.

ÜLKE GENELİNDE UÇUŞLAR İPTAL EDİLİYOR

American Airlines şirketi, açıklamanın ardından tüm uçuşların etkilendiğini duyurdu. United Airlines ise FAA tarafından yapılacak bir sonraki duyuruya kadar tüm iç hat uçuşlarının ertelendiğini açıkladı.

(İHA)

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