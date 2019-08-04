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Son dakika: ABD'de ikinci silahlı saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2019 10:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD’de ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi. Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda insanın vuruldu belirtildi.

Son dakika: ABD'de ikinci silahlı saldırı!

ABD’nin Texas eyaletindeki bir AVM’de düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU

Yerel medya, çok sayıda kişinin vurulduğunu duyurdu. Henüz ölü ya da yaralı sayısı bilinmezken; saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.

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'HER YERDE ÖLÜ İNSANLAR VAR'

Saldırı sonrası çekim yapan kişinin "Her yerde ölü insanlar var" dediği duyuldu.

Kaynak: DHA

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Ohio Teksas silahlı saldırı

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