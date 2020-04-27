HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: ABD'de koronavirüsten 943 can kaybı daha

Son dakika: ABD'de koronavirüsten 943 can kaybı daha

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi.

Son dakika: ABD'de koronavirüsten 943 can kaybı daha

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 702 artışla 965 bin 951'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 943 artarak 54 bin 877'ye ulaştı.

ABD'yi 229 bin 422 vakayla İspanya, 197 bin 675 vakayla İtalya ve 162 bin 220 vakayla Fransa takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken, onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

New York'taki vaka sayısı 288 bin 45, ölü sayısı ise 22 bin 269 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 441 bin 79 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı ise 107 bin 45'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerde 126 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisi ise sürüyor. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Koronavirüs nedeniyle hayvan sahiplenme sayılarında patlamaKoronavirüs nedeniyle hayvan sahiplenme sayılarında patlama
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
Anahtar Kelimeler:
ABD koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Son notu yürek burktu

Son dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Son notu yürek burktu

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Savcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Savcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Bilim Kurulu Üyesinden umutlandıran immün plazma açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden umutlandıran immün plazma açıklaması

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor: Hayatım tehlikede

Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor: Hayatım tehlikede

Kabus bitmiyor! 500 yeni virüs tespit edildi!

Kabus bitmiyor! 500 yeni virüs tespit edildi!

Koronavirüs nedeniyle hayvan sahiplenme sayılarında patlama

Koronavirüs nedeniyle hayvan sahiplenme sayılarında patlama

'Çocuklarda koronavirüsle bağlantılı yeni bir hastalık görülüyor'

'Koronavirüsle bağlantılı yeni bir hastalık görülüyor'

Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz

Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz

Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!

Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.