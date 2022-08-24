Son dakika | ABD'den Suriye'ye hava saldırısı! İran bağlantılı hedefler vuruldu

Son dakika: ABD ordusu, Suriye'nin doğusunda İran'ın Devrim Muhafızları tarafından desteklenen milislerin kullandığı bölgeleri hedef alan hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada milislerin Deyr ez Zor'da vurulduğu, saldırının 'gerginlik riskini sınırlamak ve zayiat riskini en aza indirmek için' gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

"BUGÜNKÜ SALDIRILAR GEREKLİYDİ"

ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Albay Joe Buccino yaptığı açıklamada, 'Bugünkü saldırılar ABD personelini korumak ve savunmak için gerekliydi' dedi.

Bucciono açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Başkan Biden'ın talimatıyla, ABD askeri güçleri bugün Suriye'nin Deyrizor kentinde hassas hava saldırıları düzenledi. Bu hassas saldırılar, ABD kuvvetlerini, 15 Ağustos'ta İran destekli gruplar tarafından ABD personeline karşı yapılan saldırılara benzer saldırılara karşı savunmayı ve korumayı amaçlıyor.'

