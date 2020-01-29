Son dakika: ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

NTV'nin aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re, yar\u0131n Ankara'ya gelecek olan Wolters, Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar ve Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Orgeneral Ya\u015far G\u00fcler ile g\u00f6r\u00fc\u015fecek. \nToplant\u0131lar\u0131n g\u00fcndemi ise Suriye ve \u0130dlib olacak. \nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130T\u0131kal\u0131 kulaklar i\u00e7in do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler PARTNER Onu hi\u00e7 b\u00f6yle g\u00f6rmediniz!Elaz\u0131\u011f'da Mehmet\u00e7ik kap\u0131lar\u0131n\u0131 depremzedelere a\u00e7t\u0131
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