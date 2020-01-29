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Son dakika: ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 21:00 | Son Güncelleme

ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutanı Tod Wolters yarın Ankara'da temaslarda bulunacak.

Son dakika: ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

NTV'nin aktardığına göre, yarın Ankara'ya gelecek olan Wolters, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşecek.

Toplantıların gündemi ise Suriye ve İdlib olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Tod Wolters ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Ankara

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