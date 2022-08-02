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Son dakika: ABD, El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'yi öldürdü!

02.08.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Amerikan basını, ABD'nin Afganistan'da düzenlediği insansız hava araçlarının yer aldığı bir hava saldırısında El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'yi öldürdüğünü öne sürdü. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: ABD, El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'yi öldürdü!

Son dakika haberi... ABD'nin Afganistan’da bulunan önemli bir El-Kaide hedefine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı." ifadeleri kullanıldı.

AMERİKAN MEDYASI İDDİA ETTİ

ABD medyası, operasyondan bilgisi olan kaynaklara dayanarak, operasyonda El-Kaide lideri Eymen Zavahiri’nin insansız hava aracı saldırısı ile öldürüldüğü iddialarını paylaştı.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın, yerel saat ile 19.30’da Beyaz Saray’ın balkonundan konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan abd
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